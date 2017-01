G dansk , Kiev, des évènements différents, des dénouements parfois tragiques et pas encore terminés , mais cependant un point commun, le désir d'un peuple de s'émanciper d'un grand frère qui n'avait pas été désiré. Solidarnosc fut un mouvement pacifiste qui renonçait par principe au recours à la violence dans la solution des conflits collectifs. Solidarnosc porta atteinte aux fondements du communisme en Pologne, et par la suite dans l’ensemble du bloc soviétique. Aujourd'hui, l'URSS renait de ses cendres, sous une autre forme, sous un autre nom. Il n'est pas possible de comparer Gdansk 80 avec Kiev 2014. Cependant il est intéressant de regarder une fois de plus aujourd'hui, l'histoire de la naissance de Solidarnosc qui fut en même temps: une révolution, un grand mouvement social, une insurrection nationale et aussi - tout simplement - un syndicat. .

dansk , Kiev, des évènements différents, des dénouements parfois tragiques et pas encore terminés , mais cependant un point commun, le désir d'un peuple de s'émanciper d'un grand frère qui n'avait pas été désiré. Solidarnosc fut un mouvement pacifiste qui renonçait par principe au recours à la violence dans la solution des conflits collectifs. Solidarnosc porta atteinte aux fondements du communisme en Pologne, et par la suite dans l’ensemble du bloc soviétique. Aujourd'hui, l'URSS renait de ses cendres, sous une autre forme, sous un autre nom. Il n'est pas possible de comparer Gdansk 80 avec Kiev 2014. Cependant il est intéressant de regarder une fois de plus aujourd'hui, l'histoire de la naissance de Solidarnosc qui fut en même temps: une révolution, un grand mouvement social, une insurrection nationale et aussi - tout simplement - un syndicat. . >> Suite

Mloda Polska



Les Forums du Klub Beskid Généalogie, Voyage, Blabla, Sport, Europe, Recherche, Po polsku, Cuisine



Base généalogique franco-polonaise



RCM: Bonjour la Pologne



Tombes polonaises